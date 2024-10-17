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Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Vatanın bütünlüğü ve beraberliği, milletin huzuru için görev yapan astsubaylara armağan edilmiş bu özel günde 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleriyle gündemde. Her yıl olduğu gibi bu yılda 17 Ekim'de kutlanan bugünde Türki Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hizmetlerine ve fedakarlıklarına dikkat çekilir. İlk olarak 2012'de kutlanmaya başlamıştır. Bu özel günde astsubaylara özel mesajları sizler için derledik! Peki, Astsubaylar günü ne zaman? İşte, en güzel, anlamlı, Astsubaylar Günü mesajları ve kutlama sözleri

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:12
Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Astsubaylar günü 17 Ekim'in gelmesiyle araştırılmaya başladı. Her yıl bu tarihte Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. 2012'den beri tüm dünyada yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle kutlamalar gerçekleştiriliyor. İşte astsubaylar günü mesajları…

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!
Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günümüz kutlu olsun.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.
Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.
Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.
Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

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