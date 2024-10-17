Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 2024: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına özel anlamlı Astsubaylar günü mesajları!

Vatanın bütünlüğü ve beraberliği, milletin huzuru için görev yapan astsubaylara armağan edilmiş bu özel günde 17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları resimli seçenekleriyle gündemde. Her yıl olduğu gibi bu yılda 17 Ekim'de kutlanan bugünde Türki Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hizmetlerine ve fedakarlıklarına dikkat çekilir. İlk olarak 2012'de kutlanmaya başlamıştır. Bu özel günde astsubaylara özel mesajları sizler için derledik! Peki, Astsubaylar günü ne zaman? İşte, en güzel, anlamlı, Astsubaylar Günü mesajları ve kutlama sözleri