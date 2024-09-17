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ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı

Televizyon ekranlarının en çok izlenen kanalı ATV'nin 17 Eylül Salı gününün yayın akışı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Diziler, filmler, gündüz kuşağuı programları, maçlar ve haber bültenleriyle dolu dolu yayın akışına sahip ATV ekranları milyonlar tarafından takip ediliyor. İşte, 17 Eylül ATV canlı yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı….

Giriş Tarihi: 17.09.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:14
ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalı ATV ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting listelerini alt üst etmeye devam ediyor. Her gün ekranlara gelen birbirinden farklı ve renkli yapımlar milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle yakından takip edilirken, 17 Eylül Salı ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 17 Eylül ATV canlı izle HD ekranı...

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı

ATV CANLI İZLE EKRANI

ATV ekranlarında yayınlanan programları ve dizileri kaçırmamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

ATV CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı

17 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı (3. Bölüm)
23:20 Bir Gece Masalı (Tekrar)
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı

ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 Eylül Salı ATV dizileri, programları canlı kesintisiz izle ekranı
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