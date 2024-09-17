Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz sezon "Uyanmaya Hazır Mısın?" sloganıyla yola çıkan dizi; 20 yıl boyunca hayallerini ertelemiş, hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış Bahar'ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyordu.

Tüm zorluklara rağmen güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyen Bahar'ın hikayesine ortak olduğumuz dizi, yeni sezonunda "Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" vurgusuyla dikkat çekti.

Güçlü ve anlamlı bir görselle duyurusu yapılan dizinin yeni sloganı, Bahar'ın uyanışından sonra yaşayacağı ikinci baharında kalbinin sesine kulak vereceğinin ilk sinyallerini verdi.