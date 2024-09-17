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Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi için yeni sezon tarih araştırmaları sürüyor. Sezon tatili öncesinde Salı akşamları izleyicisi ile buluşan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin ikinci sezonda sloganı değişti ve "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" oldu. Peki, Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:45
Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

20 yıl boyunca hayallerini ertelemiş Bahar'ın hikayesinde odaklanan dizi için heyecanlı bekleyiş son buluyor. Show TV'nin Bahar dizisi için yeni sezon tarihi belli oldu. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı dizi yeni sezonda izleyicisine merhaba demeye hazırlanıyor. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz sezon "Uyanmaya Hazır Mısın?" sloganıyla yola çıkan dizi; 20 yıl boyunca hayallerini ertelemiş, hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış Bahar'ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyordu.

Tüm zorluklara rağmen güçlü ve kararlı adımlarla ilerleyen Bahar'ın hikayesine ortak olduğumuz dizi, yeni sezonunda "Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" vurgusuyla dikkat çekti.

Güçlü ve anlamlı bir görselle duyurusu yapılan dizinin yeni sloganı, Bahar'ın uyanışından sonra yaşayacağı ikinci baharında kalbinin sesine kulak vereceğinin ilk sinyallerini verdi.

Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin, MF Yapım imzalı ilk sezonuyla gönüllere taht kuran dizisi "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" ikinci sezon tarihi belli oldu!

Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Hayata yeniden dönen Bahar'ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekerken; Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceğinin ilk ipuçları verildi.

Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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