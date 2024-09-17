Bahar yeni bölüm ne zaman? Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi için yeni sezon tarih araştırmaları sürüyor. Sezon tatili öncesinde Salı akşamları izleyicisi ile buluşan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin ikinci sezonda sloganı değişti ve "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" oldu. Peki, Show TV Bahar bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, detaylar!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:45