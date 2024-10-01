Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?
Balistik füze ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlemesiyle birikte balistik füze nedir sorusu, bu füzenin etkileri dolayısıyla merak uyandırdı. İran medyasında, İsrail'e 250 balistik füze ateşlendiği açıklamalrı yer aldı. Atılan füzeler ülkenin çeşitli noktalarında görüntülenirken, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde siren sesleri yükseldi. Peki, balistik füze nedir, ne demek,özellikleri ve türleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 22:21