Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

KISA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZELER

Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası'nın 1942'nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.