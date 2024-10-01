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Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

Balistik füze ile ilgili araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlemesiyle birikte balistik füze nedir sorusu, bu füzenin etkileri dolayısıyla merak uyandırdı. İran medyasında, İsrail'e 250 balistik füze ateşlendiği açıklamalrı yer aldı. Atılan füzeler ülkenin çeşitli noktalarında görüntülenirken, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde siren sesleri yükseldi. Peki, balistik füze nedir, ne demek,özellikleri ve türleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 22:21
Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

Balistik füze nedir sorusu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırılarının ardından gündeme geldi. Gerçekleşen saldırılarda ülkenin birçok yerinde görüntülenen bu füzeler ülke çapında siren seslerinin yükselmesine neden oldu. Balistik füzelerin özellikleri arama motorlarında araştırılıyor. İşte, balistik füzelerle ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler.

Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ NELER?

Havadan fırlatılan balistik füze

Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.

Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.

Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.

Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.

Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.

Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

KISA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZELER
Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası'nın 1942'nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.

Balistik füze nedir, ne demek? Balistik füze özellikleri, türleri nelerdir?

ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZELER
Kurumlara göre değişmekle birlikte ABD Savunma Bakanlığı'na göre menzili 1000 ile 3000 km arasında olan balistik füzeler orta menzilli balistik füze sınıfına giriyor.

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