Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya gelecek. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını terlettiği Benfica, Bayren Münih'e konuk oluyor. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki bir numaraları organizasyonunda Benfica oynadığı üç maçta 6 puan toplamayı başardı. Ev sahibi Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaparak Dinamo Zagreb'i 9-2 yense de sonraki iki karşılaşmasında mağlup oldu. Peki, Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?