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Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya gelecek. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını terlettiği Benfica, Bayren Münih'e konuk oluyor. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki bir numaraları organizasyonunda Benfica oynadığı üç maçta 6 puan toplamayı başardı. Ev sahibi Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaparak Dinamo Zagreb'i 9-2 yense de sonraki iki karşılaşmasında mağlup oldu. Peki, Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 06.11.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:01
Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Benfica kozlarını paylaşacak.Bayern Münih ile Benfica bugüne kadar toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini Bayern Münih kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Alman devi, Benfica filelerini tam 28 kez havalandırarak rakibine karşı etkileyici bir gol performansı sergiledi. Peki, Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte, yanıtı...

Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Benfica maçı 6 Kasım Çarşamba saat 23:00'da başlayacak.

Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

BAYERN MÜNİH BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün zorlu Bayern Münih deplasmanına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon Benfica forması ile çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında da skor üreten Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 5 maçta 5 gollük bir performans sergiledi. Orkun Kökçü ise Kerem Aktürkoğlu'nun takıma dahil olması ile birlikte vites yükseltti. Portekiz Ligi'nde forma giydiği 9 maçta 2 gol katkısı veren Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 gollük katkı sağladı.

Bayern Münih Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala, Coman, Kane

Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Araujo, Carreras, Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

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