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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve koşullarını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Geçtiğimiz sene bekçi alımı başvuru duyurusu ocak ayında yapılmış ve toplamda 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartları neler?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:11
BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

2024 yılı bekçi alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. EGM ve PA işbirliği çerçevesinde yapılacak alımların başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Yayımlanacak olan bekçi alımı kılavuzu ile, 2024 Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuru şartlarını ve şehirlere göre kontenjan durumunu kapsayacak ve adaylar başvuru işlemlerini kılavuz doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliği ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru süreci için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir..

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

2024 ZAMLI BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54

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