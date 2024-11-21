BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Kötü şöhretli olmamak

Memuriyete engeli olmamak

Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.