BEKÇİ ALIMI DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve koşullarını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Geçtiğimiz sene bekçi alımı başvuru duyurusu ocak ayında yapılmış ve toplamda 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartları neler?