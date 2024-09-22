BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BRENT YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ: BENZİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda dibleri görmesiyle akaryakıt fiyatları tarafına indirim getiren brent petrol, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Haftayı yüzde 3,2 artışla 74 dolardan tamamlayan BRENT'teki yükseliş şimdi de akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıyacak. Buna göre benzin fiyatı Salı günü zamlanacak. Araç sahipleri 'Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için herhangi bir indirim, zam var mı? Benzine zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?' merak ediyor. İşte cevabı: