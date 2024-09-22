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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi: Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, 10 Eylül'de 70 doların altına geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. BRENT'te oklar yukarı çevrilirken akaryakıt fiyatları tarafında yeni haber geldi. Sektör temsilcileri Salı itibariyle fiyatların değişeceğini bildirdi. Buna göre 3 gün içinde benzin fiyatı artacak. Peki ne kadar olacak? Zam öncesi benzin fiyatı ne kadar? Mazot fiyatı da değişecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:19
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan BRENT'teki yükselişler sonrası akaryakıt fiyatları tabelası Salı günü güncellenecek. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre benzin fiyatı zamlanacak. Peki benzine zam öncesi fiyatlar ne kadar? Ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BRENT YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ: BENZİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda dibleri görmesiyle akaryakıt fiyatları tarafına indirim getiren brent petrol, yönünü tekrar yukarı çevirdi. Haftayı yüzde 3,2 artışla 74 dolardan tamamlayan BRENT'teki yükseliş şimdi de akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıyacak. Buna göre benzin fiyatı Salı günü zamlanacak. Araç sahipleri 'Mazot fiyatı (motorin fiyatları) için herhangi bir indirim, zam var mı? Benzine zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?' merak ediyor. İşte cevabı:

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik zam gelecek.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİNE ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Benzin fiyatı zam sonrası İstanbul'da 42,75 TL, Ankara'da 43,1 TL ve İzmir'de 43,55 TL olacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

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