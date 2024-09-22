BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT haftayı %3,2 artışla kapattı! Benzine zam geliyor: 22 Eylül 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi: Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, 10 Eylül'de 70 doların altına geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. BRENT'te oklar yukarı çevrilirken akaryakıt fiyatları tarafında yeni haber geldi. Sektör temsilcileri Salı itibariyle fiyatların değişeceğini bildirdi. Buna göre 3 gün içinde benzin fiyatı artacak. Peki ne kadar olacak? Zam öncesi benzin fiyatı ne kadar? Mazot fiyatı da değişecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:19