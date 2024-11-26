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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında heyecan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, milli aranın ardından Süper Lig'de Göztepe ile mücadelesnin ardından, Avrupa Ligi'nde ise Tel Aviv ile sahaya çıkacak. Başlangıçta İstanbul'da oynanması planlanan bu mücadele, tarafsız sahada oynanacak şekilde karar altına alındı ve maçın oynanacağı yer olarak Macaristan belirlendi. Geride kalan dört haftada 6 puan toplayan Beşiktaş, Tel Aviv galibiyetiyle ülke puanına katkı sağlamayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:00
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için heyecan dorukta! UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda, tarafsız ve seyircisiz bir sahada oynanacak olan bu kritik maç, futbolseverler ve taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşması ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, ayrıntılar....

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MACABBİ TEL AVİV UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş ile Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BJK AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakları TRT 1'e ait. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 28 Kasım 2024 tarihinde oynayacağı Macabbi Tel Aviv karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 36 takımlı yeni formatında mücadele ediyor. Grup aşamasının ilk maçında Ajax deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci hafta karşılaşmasında ise evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Beşiktaş, bu maçı da 3-1 kaybetti. Üçüncü haftada Lyon deplasmanına çıkan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle önemli bir galibiyet elde ederek 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Dördüncü hafta mücadelesinde ise Malmö'yü Vodafone Park'ta 2-1 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi genel sıralamasında şu an 18. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ FİKSTÜRÜ
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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