Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI | Beşiktaş - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında heyecan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, milli aranın ardından Süper Lig'de Göztepe ile mücadelesnin ardından, Avrupa Ligi'nde ise Tel Aviv ile sahaya çıkacak. Başlangıçta İstanbul'da oynanması planlanan bu mücadele, tarafsız sahada oynanacak şekilde karar altına alındı ve maçın oynanacağı yer olarak Macaristan belirlendi. Geride kalan dört haftada 6 puan toplayan Beşiktaş, Tel Aviv galibiyetiyle ülke puanına katkı sağlamayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?