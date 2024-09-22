Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler)
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Eyüpspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lİg puan tablosunda 3. sırada yer alan siyah beyazlı ekip, 5. sırada yer alan rakibi ile bu akşam Tüpraş Stadı'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ilk 11 kadrosu ve detayları...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:15