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Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Eyüpspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lİg puan tablosunda 3. sırada yer alan siyah beyazlı ekip, 5. sırada yer alan rakibi ile bu akşam Tüpraş Stadı'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ilk 11 kadrosu ve detayları...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:15
Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11’ler

Beşiktaş Eyüpspor maçına sayılı saatler kala, taraftarlar maç saati, kanalı ve kadrosuna dair araştırmalara başladı. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla başlarken, Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden ise beraberlikle ayrılarak 9 puan topladı. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi!

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11’ler

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11’ler

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11’ler

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile.

Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11’ler

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak

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