Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi | Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Beşiktaş Eyüpspor maçına sayılı saatler kala, taraftarlar maç saati, kanalı ve kadrosuna dair araştırmalara başladı. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla başlarken, Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden ise beraberlikle ayrılarak 9 puan topladı. Peki, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Eyüpspor maçı canlı izle bilgisi!