BİE GECE MASALI 12. BÖLÜM İZLE || ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD

Bir Gece Masalı son bölüm izle için ATV ekranlarına dönüldü. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünü üstlendiği yapımda bu hafta gerilim dolu sahneler izleyicileri ekran başına kilitliyor. Selim'in Mahir'e karşı duyduğu öfke, daha da büyüyor. Mahir'in ona yaşattığı şok sonrası, Selim intikam almak için çılgınca bir plan yapar. Öfkesini kontrol edemeyen Selim, Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Bu tehlikeli adım, her şeyin değişmesine yol açabilir. İşte, Bir Gece Masalı 12. yeni bölüm izle ekranı tek parça, kesintisiz, full HD ve diziden detaylar...