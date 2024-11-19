BİE GECE MASALI 12. BÖLÜM İZLE || ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı son bölüm izle full HD

Bir Gece Masalı 12. bölüm izle ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı yapım komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayan ve İstanbul'da Asaf Bey Konağı'na kadar uzanan imkansız aşkını konu alıyor. Her hafta salı akşamları milyonları ekran başına toplayan bu yapımda, 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde Canfeza'nın konağa gelmesi, konağın dengelerini tamamen değiştiriyor. Ferman ve Sevde ise bu değişim karşısında evi terk eder. Bir Gece Masalı son bölüm izle 12. bölüm full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle haberimizde...