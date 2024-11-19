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BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı romantik dram, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşkını ekranlara taşımaya devam ediyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde yaşanan olaylar, dizinin gidişatını tamamen değiştirirken yeni bölümde olacaklar merak edildi. Peki, ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:15
BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı, heyecanı doruk noktasına ulaştıran son bölümün ardından merak edildi. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı romantik ve dramatik türdeki yapım, her hafta izleyicilerine farklı duygular yaşatmayı başarıyor. Son bölümün ardından, dizinin takipçileri Bir Gece Masalı 12. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Bir Gece Masalı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BİR GECE MASALI 12. BÖLÜM KONUSU

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

19 Kasım 2024 tarihli yeni bölümde;

BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir.

BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir.

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