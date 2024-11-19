BİR GECE MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI EKRANI: ATV ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı ile izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı romantik dram, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkânsız aşkını ekranlara taşımaya devam ediyor. 19 Kasım 2024 tarihli son bölümde yaşanan olaylar, dizinin gidişatını tamamen değiştirirken yeni bölümde olacaklar merak edildi. Peki, ATV dizi ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar.