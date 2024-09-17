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BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı 3.bölüm canlı izle ekranı başında seyirciler yerlerini aldı.Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'I buluşturan dizinin yeni bölümünde Canfeza'nı Selim ile evlenmesine engel olmayan Mahir'in yeni planları vardır. Mahir ve Canfeza'nın yolları yeniden kesişicektir.Pamuklu'nin büyülü astmosferi ve hikayesiyle daha ilk bölümlerinden reyting rekorları kıran dizinin bu haftaki bölümü için bekleyiş başladı.İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 17.09.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:13
BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

Mahir ve Canfeza'nın imkansız aşkını konu alan dizi büyüleyici hikayesiyle daha ilk bölümlerinden izleyicilerin favorisi oldu. Bir Gece Masalı 3. Bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yer alacak.İşte Bir Gece Masalı 3. Bölüm canlı izle ekranı

BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

BİR GECE MASALI ATV İLE CANLI İZLE

Bir Gece Masalı dizisi 17 Eylül Salı günü 3.bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

BİR GECE MASALI 3.BÖLÜM ÖZETİ

"Her şey o kadar karıştı ki nasıl düzelteceğimi bilmiyorum…"

"Aradığın seni arayandır. Hz. Mevlana"

BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir

BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.

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