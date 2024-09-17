BİR GECE MASALI 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Bir Gece Masalı yeni bölümü canlı izle

ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı 3.bölüm canlı izle ekranı başında seyirciler yerlerini aldı.Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'I buluşturan dizinin yeni bölümünde Canfeza'nı Selim ile evlenmesine engel olmayan Mahir'in yeni planları vardır. Mahir ve Canfeza'nın yolları yeniden kesişicektir.Pamuklu'nin büyülü astmosferi ve hikayesiyle daha ilk bölümlerinden reyting rekorları kıran dizinin bu haftaki bölümü için bekleyiş başladı.İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı