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Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada bazı kurum ve kuruluşlar hizmetine ara veriyor. Özel günleri için altın almak isteyenler veya yatırım ve birikim yapacaklar bugün kuyumcular açık mı kapalı mı merak ediyor. Borsanın kapalı olması nedeniyle çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki; 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:00
Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?

29 Ekim kuyumcular açık mı 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. 1,5 günlük ara veren bazı hizmet alanları arasında kuyumcu dükkanları da araştırma konusu haline gelmiş durumda. Peki; bugün kuyumcular çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, yanıtı...

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında. Bu nedenle pek çok kurum çalışmasına ara vermiş durumda. Birçok iş yeri normal çalışma düzenine 30 Ekim Çarşamba günü dönecek.

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Özel günleri için altın almak veya satmak isteyenler kuyumcuları araştırıyor. Piyasaların kapalı olması nedeniyle bazı kuyumcular da çalışmasına ara verebiliyor. Ancak bir kural olmaması nedeniyle bazı iş yerleri çalışmaya devam edebilir.

Bu noktada gitmeden önce aramak tavsiye ediliyor.

Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?
Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?
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