Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Özel günleri için altın almak veya satmak isteyenler kuyumcuları araştırıyor. Piyasaların kapalı olması nedeniyle bazı kuyumcular da çalışmasına ara verebiliyor. Ancak bir kural olmaması nedeniyle bazı iş yerleri çalışmaya devam edebilir.

Bu noktada gitmeden önce aramak tavsiye ediliyor.