Bugün kuyumcular açık mı kapalı mı? 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, tatil mi, saat kaça kadar açık?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada bazı kurum ve kuruluşlar hizmetine ara veriyor. Özel günleri için altın almak isteyenler veya yatırım ve birikim yapacaklar bugün kuyumcular açık mı kapalı mı merak ediyor. Borsanın kapalı olması nedeniyle çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki; 29 Ekim kuyumcular çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:00