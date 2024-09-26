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BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: “Temsilcilerimiz sahada!” 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç listesi araştırılıyor. Sporseverler günün karşılaşmalarını ve detaylarını yakından takip ediyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz mücadele ediyor. Fenerbahçe Union SG'yi konuk ederken Beşiktaş Ajax'a konuk oluyor. Günün dikkat çeken bir mücadelesi de Tottenham Karabağ'ı konuk edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 26 Eylül maç programı

Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: Temsilcilerimiz sahada! 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç listesi başta Avrupa Ligi ve tüm liglerde araştırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da zorlu mücadelelere çıkıyor. Bu yıl yeni formatla gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi için heyecan dorukta. İşte 26 Eylül bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: Temsilcilerimiz sahada! 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

TEMSİLCİLERİMİZ SAHADA!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise takımını ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.Karşılaşma TRT1 ekranından izlenecek.

BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: Temsilcilerimiz sahada! 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak.

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: Temsilcilerimiz sahada! 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: Temsilcilerimiz sahada! 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE FİKSTÜR

26 Eylül 2024 Perşembe
19:45: Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Twente - Fenerbahçe

24 Ekim 2024 Perşembe
22:00: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 Perşembe
23:00: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım 2024 Perşembe
23:00: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık 2024 Çarşamba
18:30: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe
20:45: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Perşembe

23:00: Midtjylland - Fenerbahçe

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