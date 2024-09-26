BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: “Temsilcilerimiz sahada!” 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç listesi başta Avrupa Ligi ve tüm liglerde araştırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da zorlu mücadelelere çıkıyor. Bu yıl yeni formatla gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi için heyecan dorukta. İşte 26 Eylül bugünkü maçlar