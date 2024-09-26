BUGÜNKÜ MAÇLAR - UEFA Avrupa Ligi Programı: “Temsilcilerimiz sahada!” 26 Eylül 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maç listesi araştırılıyor. Sporseverler günün karşılaşmalarını ve detaylarını yakından takip ediyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz mücadele ediyor. Fenerbahçe Union SG'yi konuk ederken Beşiktaş Ajax'a konuk oluyor. Günün dikkat çeken bir mücadelesi de Tottenham Karabağ'ı konuk edecek. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 26 Eylül maç programı…
Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:43