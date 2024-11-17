DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Deha son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı Deha dizisinin 9. bölümü, 17 Kasım 2024 tarihinde Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Her pazar günü yayınlanan yapımın yeni bölümünde, aksiyon dolu gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta, Devran, İskender'in ailesine sızmayı durdurmanın kolay olmayacağını fark eder. İşte, Deha 9. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...