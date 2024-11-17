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DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Deha son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı Deha dizisinin 9. bölümü, 17 Kasım 2024 tarihinde Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Her pazar günü yayınlanan yapımın yeni bölümünde, aksiyon dolu gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta, Devran, İskender'in ailesine sızmayı durdurmanın kolay olmayacağını fark eder. İşte, Deha 9. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

Giriş Tarihi: 17.11.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:19
DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

İntikam ve yüzleşme temalı hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Deha son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz izleme seçenekleri ile araştırılıyor. Yıllar sonra bir baba ile oğlunun yüzleşmesiyle başlayan ve intikam temalı sürükleyici hikayeyi konu alan yapımın bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde İmre, Ceylan'a kendi dünyasını tanıtarak, onu düşündüren ve kafasını karıştıran bir yolculuğa çıkarıyor. İşte, Deha 9. Bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

DEHA 9. BÖLÜM İZLE

17 Kasım 2024 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/deha-

DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

DEHA 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.

DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Cesur, İskender'in talebiyle Devran'ın taş koyduuğu yolu açar ama bu Devran'ı durdurmaya yetmez. İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar.

DEHA 9. BÖLÜM İZLE EKRANI || Show TV canlı yayın ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça
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