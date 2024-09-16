DGS TABAN PUANLARI 2024: ÖSYM Dikey Geçiş bölümleri ve DGS kontenjanları nereden öğrenilir?

DGS taban puanları 2024 ÖSYM kılavuzu ile sorgulanıyor. En çok tercih edilen bölümler arasında olan Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Mühendislik ve daha birçok alanda puan sorgulaması hız kazandı. Geçtiğimiz hafta adaylarla buluşan sınav sonucu ardından tercihlerin bu ay bitmeden gerçekleşmesi beklenenler arasında. İşte, DGS kontenjanları ve dikey geçiş bölümleri...