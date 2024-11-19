DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?

Bakan Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında, kış dönemi ödemeleri başladı. Bu çerçevede, 521 bin 411 hak sahibi vatandaşımıza toplamda 153,3 milyon lira ödeme yapılacak. Ocak ayından itibaren devam eden ve Kasım ayına kadar süren dönemde, yaklaşık 653 bin 461 hak sahibi vatandaşa toplam 1,4 milyar lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirilmiş olacak. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ait doğal gaz faturalarını PTT şubelerinde ibraz ederek bu yardımdan faydalanabilecekler." şeklinde açıklamada bulundu.