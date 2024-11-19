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DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

Doğalgaz yardımı ödemleri kış aylarının gelmesiyle birlikte gündemin önemli konu başlıklarından iri haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılından beri uygulamada olan yardımlar kapsamında 521 bin 411 hak sahibine toplamda 153,3 milyon lira ödeme desteği yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, doğalgaz yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:49
DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

Doğalgaz yarım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusu havalarının soğumasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Kış mevsimi Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin başvuruda bulunan vatandaşlar ödeme tarihlerine odaklandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğalgaz yardımıyla ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Peki, 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, doğalgaz yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

KASIM AYI DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?

Bakan Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında, kış dönemi ödemeleri başladı. Bu çerçevede, 521 bin 411 hak sahibi vatandaşımıza toplamda 153,3 milyon lira ödeme yapılacak. Ocak ayından itibaren devam eden ve Kasım ayına kadar süren dönemde, yaklaşık 653 bin 461 hak sahibi vatandaşa toplam 1,4 milyar lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirilmiş olacak. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ait doğal gaz faturalarını PTT şubelerinde ibraz ederek bu yardımdan faydalanabilecekler." şeklinde açıklamada bulundu.

DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ilefarklılık gösteren tutarlar üzerinden hesaplanıyor.

DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,
- Doğal gaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet ediyor olmak,
- E-Devlet üzerinden destek programına başvuru yapmak,
- İkamet adresinde ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunmak,
- Faturasının mesken abone grubuna ait olması,
- İlgili SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararı alınmış olmak.

Bu koşulları sağlayan vatandaşlar, destekten faydalanma hakkı elde edecektir.

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