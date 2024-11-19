DOĞALGAZ YARDIMLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ne kadar, e-devlet ile nasıl başvurulur?

Doğalgaz yardımı ödemleri kış aylarının gelmesiyle birlikte gündemin önemli konu başlıklarından iri haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılından beri uygulamada olan yardımlar kapsamında 521 bin 411 hak sahibine toplamda 153,3 milyon lira ödeme desteği yapılacağı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2024 Kasım ayı Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, doğalgaz yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?