Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu sefer tarihlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son dakika açıkladı. Ankara-Kars seferleri arasında turistik seyahat etmek isteyen gezginler, kış sezonu için tatil planlara başladı. Yoğun talebin olduğu Ankara-Kars seferleri için Erzurum-Kars arasına da Bölgesel Turistik Ekspres Trenleri de hizmete dahil edilecek. Peki, Doğu Ekspresi turları ne zaman? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte, detaylar...