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Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu sefer tarihlerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son dakika açıkladı. Ankara-Kars seferleri arasında turistik seyahat etmek isteyen gezginler, kış sezonu için tatil planlara başladı. Yoğun talebin olduğu Ankara-Kars seferleri için Erzurum-Kars arasına da Bölgesel Turistik Ekspres Trenleri de hizmete dahil edilecek. Peki, Doğu Ekspresi turları ne zaman? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:57
Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi seferlerine dair gelişmeleri aktardı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada "Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenleri de sefere konulacak." açıklamasında bulundu. Turistik ekspreste yolcuların talepleri üzerine hareket saatleri de yeniden düzenlendi. Peki, Doğu Ekspresi turları ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır? İşte, tüm detaylar...

Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ TURLARI BAŞLIYOR! "TARİH BELLİ OLDU..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

2 MART 2025'E KADAR DEVAM EDECEK

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak, 2 Mart 2025'e kadar devam edecek.

Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

DOĞU EKSPRESİ SEFER GÜNLERİ VE SAATLERİ

  • Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak." ifadelerini kullandı.
  • Yolcuların talepleri üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, ekspresin Ankara'dan 13.55'te hareket edeceğini, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da 240 dakika duracağını ve böylece yolculara şehirleri keşfetme imkanı tanıyacağını belirtti.
  • Uraloğlu, ekspresin Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edeceğini, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracağı bilgisini paylaştı.
Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

BİLET FİYATLARI NE KADAR? BİLETLER NEREDEN ALINABİLİR?

Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesi'nde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz."

Biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilecek.

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