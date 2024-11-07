Doğu Ekspresi turları ne zaman? Bakanı Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır?

BİLET FİYATLARI NE KADAR? BİLETLER NEREDEN ALINABİLİR?

Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesi'nde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz."

Biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilecek.