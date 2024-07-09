Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Robotun bir çalışan kartı bile vardı ve tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalışıyordu. Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu.