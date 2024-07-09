Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Güney Kore'deki Gumi Kent Konseyi için çalışan bir robot yakın zamanda iki metrelik bir merdivenin sonunda tepkisiz halde bulundu. Yerel halk bunu ülkenin ilk robot 'intiharı' olarak nitelendiriyor. Edinilen bilgiye göre olay 20 Haziran'da saat 16:00 civarında meydana geldi. Robotu 'kendi canına kıymadan' birkaç dakika önce gören görgü tanıkları, 'Robot Süpervizörü' lakaplı robotun garip davrandığını ve 'sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiğini' söyledi. Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor. Robotun bir çalışan kartı bile vardı ve tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalışıyordu. Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu. Gumi şehir yetkilisine göre, robot 'günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve sakinlere bilgi ulaştırdı' ve 'resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı.' Yerel medya haberi hemen ele aldı ve robotun iş yükünün arızasıyla bir ilgisi olup olmadığını soran başlıklar yayınladı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında atanan Robot Supervisor, şehirde kullanılan türünün ilk örneklerinden biriydi. Uluslararası Robotik Federasyonu, Güney Kore'nin dünyadaki en yüksek robot yoğunluklarından birine sahip olduğunu ve her on insan çalışanına bir endüstriyel robot düştüğünü söylüyor. Belediye meclisinin başka bir robotu benimseyip benimsemeyeceği sorulduğunda, yetkili şu anda 'giden' Robot Supervisor'ın yerini kimin alacağına dair bir planları olmadığını söyledi. Bu, bir robotun zamansız bir sonla karşılaşmasının ilk örneği değil. 2017'de Washington, DC'de çalışan Steve adlı bir güvenlik robotunun bir çeşmede boğularak 'intihar ederek öldüğü' bildirildi. Ancak daha detaylı araştırma sonucunda, robotun ıslak bir yüzeyde kaydıktan sonra su kütlesine düştüğü ortaya çıkmıştı.