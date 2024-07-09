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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Güney Kore'de Gumi kentinde görevli bir robotun merdivenlerden düşerek intihar ettiği bildirildi. Her detayı birbirinden ilginç olayın nasıl gerçekleştiği ise haberimizde…

Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 12:02
Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Güney Kore'deki Gumi Kent Konseyi için çalışan bir robot yakın zamanda iki metrelik bir merdivenin sonunda tepkisiz halde bulundu. Yerel halk bunu ülkenin ilk robot "intiharı" olarak nitelendiriyor.

Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Edinilen bilgiye göre olay 20 Haziran'da saat 16:00 civarında meydana geldi. Robotu "kendi canına kıymadan" birkaç dakika önce gören görgü tanıkları, 'Robot Süpervizörü' lakaplı robotun garip davrandığını ve "sanki orada bir şey varmış gibi tek bir noktada daireler çizdiğini" söyledi.

Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından üretilen robotun parçaları, belediye meclisi yetkilileri tarafından hızla toplanarak analize gönderildi ancak robotun bu dengesiz davranışının nedeni hâlâ belirsizliğini koruyor.

Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Robotun bir çalışan kartı bile vardı ve tıpkı diğer çalışanlar gibi sabah 9'dan akşam 4'e kadar çalışıyordu. Ancak tek bir katla sınırlı olan çoğu robotun aksine, bu robot katlar arasında kolayca dolaşabiliyor ve hatta dışarıdan herhangi bir yardım almadan asansörü çağırabiliyordu.

Dünyada ilk! Bir robot canına kıydı! Sebebini duyan şoke oluyor

Gumi şehir yetkilisine göre, robot "günlük belge teslimatlarına, şehir tanıtımına yardımcı oldu ve sakinlere bilgi ulaştırdı" ve "resmi olarak belediye binasının bir parçasıydı."

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