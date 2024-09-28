Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...
Salatalar, hem lezzetleri hem de hafifliğiyle dünyanın en çok tüketilen tarifleri arasında yerini alıyor. İster ana öğün olsun ister zengin bir sofranın eşlikçisi, bu tariflerden vazgeçmek çok zor. Dünya çapında on binlerce tarifin arasında yapılan bir sıralamada ise Taste Atlas, en iyi salataları seçti ve listeye bir Türk lezzeti damgasını vurdu. Bakın hangisi...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:45