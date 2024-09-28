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Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

Salatalar, hem lezzetleri hem de hafifliğiyle dünyanın en çok tüketilen tarifleri arasında yerini alıyor. İster ana öğün olsun ister zengin bir sofranın eşlikçisi, bu tariflerden vazgeçmek çok zor. Dünya çapında on binlerce tarifin arasında yapılan bir sıralamada ise Taste Atlas, en iyi salataları seçti ve listeye bir Türk lezzeti damgasını vurdu. Bakın hangisi...

Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:45
Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

1. COLESLAW

Günümüzde Amerikan yemeği olan lahana salatası, Hollandaca koolsla teriminden gelir ve genellikle mangalda et veya kızarmış tavukla servis edilir. İlk olarak 1800'lerde Hollandalı yerleşimciler tarafından New York'ta kuruldu. Kıyılmış lahana, mayonez, havuç, ayran veya ekşi krema, sirke ve şeker dahil olmak üzere çeşitli baharatlar içerebilir, ancak bu malzemeler her yerde farklı olabilir. Salata sosları, kereviz tohumları, rendelenmiş peynir, ananas veya biber gibi diğer malzemeler de bazı varyasyonlarda kullanılabilir.

Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

Bununla birlikte kıyılmış lahana, lahana salatasının en önemli bileşenidir. Sandviçler, hamburgerler ve sosisli sandviçler genellikle soğuk salata ile servis edilir.

Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

2. SEZAR SALATA

İkonik Sezar salatası, adını Cesare (Caesar) Cardini'den aldı. Cesar Cardini, San Diego'da yaşayan ancak Amerika Birleşik Devletleri yasalarını ihlal eden bir İtalyan göçmen. Şimdi Meksika sınırının hemen güneyindeki Tijuana'da popüler bir restoran işletiyor. 1920'lerde, Hollywood jet sosyetesi de dahil olmak üzere birçok Kaliforniyalı düzenli olarak Tijuana'ya gelip eğlenceli bir hayat yaşadı. Dünyaca ünlü birçok yemek gibi Sezar salatası da tamamen doğaçlama ve yaratıcılıkla yapılmıştır.

Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

1924'te, 4 Temmuz'un yoğun bir haftasonunda, Cardini'nin restoranı tıklım tıklım doluydu. Ünlü restoran sahibi, müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediği için yiyecek stokunun azaldığını fark etti ve Caesar'a kalanlarla bir salata yaptı.

Dünyanın en iyi salataları seçildi! Listeye Türkiye damga vurdu: Bakın hangi Türk lezzeti yüzlerce tarifi ezdi geçti...

3 - HORİATİKİ SALATA

Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan ve iri dilimlenmiş salatalıktan oluşan Yunanistan'ın ulusal yemeğidir. Bölgeye göre zeytin, yeşil biber, beyaz peynir, kekik, tuz, karabiber veya zeytinyağı ve limon veya sirkeden (isteğe bağlı) yapılan tipik bir sos da olabilir. Salatada feta peyniri bulunduğunda genellikle sadece dilimlenir, ancak bazı durumlarda hafifçe ufalanana kadar çatalla karıştırılır.

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