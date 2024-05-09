Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Uzun yıllar boyunca Bolivya'nın Yungas Yolu, diğer adıyla "Ölüm Yolu" resmi olmasa da dünyanın en tehlikeli yolu unvanını taşıyordu. Cordillera Oriental (Doğu Sıradağları) boyunca 4650 metre yüksekliğe kadar uzanan çakıllı yolda ilerleyen sürücülerin fotoğrafları ve videoları, her yıl yaklaşık 25.000 kişinin ilgisini çeken Yungas'ı Bolivya'nın en popüler turistik yerlerinden biri haline getirdi. Ancak bazı maceracılara göre zorluk açısından Ölüm Yolu'nu geride bırakan ancak daha az bilinen bir yol bulunuyor.