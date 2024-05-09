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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Uzun yıllar boyunca Bolivya'nın Yungas Yolu, diğer adıyla "Ölüm Yolu" resmi olmasa da dünyanın en tehlikeli yolu unvanını taşıyordu. Cordillera Oriental (Doğu Sıradağları) boyunca 4650 metre yüksekliğe kadar uzanan çakıllı yolda ilerleyen sürücülerin fotoğrafları ve videoları, her yıl yaklaşık 25.000 kişinin ilgisini çeken Yungas'ı Bolivya'nın en popüler turistik yerlerinden biri haline getirdi. Ancak bazı maceracılara göre zorluk açısından Ölüm Yolu'nu geride bırakan ancak daha az bilinen bir yol bulunuyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 14:58
Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Türkiye'nin doğusundaki Of ve Bayburt ilçeleri arasında 105 km boyunca uzanan D915, birçok sürücü tarafından dünyanın en zor yolu olarak kabul edilen ekstrem bir yoldur.

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu İlini Karadeniz'e bağlayan D915 dağ yolu, en yetenekli sürücüler için bile geçmeyi son derece tehlikeli hale getiren çok sayıda dönemeç ve tehlikeli inişlere sahiptir.

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

D915 ilk bakışta çok zorlu bir yol görünmese de iki taraftan da ilerlendiğinde asfalt yerini çakıllara bırakıyor, buna ek olarak yol daralıyor ve dikleşiyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Bu yolda toplamda 38 adet keskin viraj bulunuyor ancak bunların en ünlüsü Derebaşı Virajları olarak adlandırılan virajlardır. Deniz seviyesinden 1.712 m ila 2.035 m yükseklikte, (5,1 km) boyunca 17 adet olan bu virajların eğimleri ise %17'ye ulaşıyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu! Bakın hangi ilimizde bulunuyor…

Tüm bu tehlikeler araçların aşağı uçma riskini engelleyen korkulukların olmamasıyla daha da riskli bir hal alıyor ve yolun en dik kısımları o kadar dar ki, iki araç karşı karşıya geldiğinde, biri diğerine yer açmak için geri çekilmek zorunda kalıyor.

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