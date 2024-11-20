Düşük KPSS puanı ile (50-55-60-65-70) memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak için düşük KPSS puanı ile (50-55-60-65-70) personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile kamuya personel olarak yerleşmek isteyen adaylar hangi kurumlar kamuya personel alacak yakından takip ediyor. Peki, Düşük KPSS Puanı ile alım yapan bölümler hangisi? 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, Lisans, Önlisans ve KPSS Ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumların listesi!