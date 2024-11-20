Düşük KPSS puanı ile (50-55-60-65-70) memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

Kamuya personel alımı ilanlarına başvurular başladı. KPSS puanı ile alımlar memur ve kamu personeli statüsünde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olma şartı bulunan alımlar için adaylar belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilanlara başvuru yapabilir. Peki, 2024 Yılı düşük KPPS ile alımlar en çok hangi kurumlar tarafından yapılıyor? Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanılır? İşte, detaylar...