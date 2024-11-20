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Düşük KPSS puanı ile (50-55-60-65-70) memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini karşılamak için düşük KPSS puanı ile (50-55-60-65-70) personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile kamuya personel olarak yerleşmek isteyen adaylar hangi kurumlar kamuya personel alacak yakından takip ediyor. Peki, Düşük KPSS Puanı ile alım yapan bölümler hangisi? 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, Lisans, Önlisans ve KPSS Ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumların listesi!

Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:39
Düşük KPSS puanı ile 50-55-60-65-70 memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

Kamuya personel alımı ilanlarına başvurular başladı. KPSS puanı ile alımlar memur ve kamu personeli statüsünde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olma şartı bulunan alımlar için adaylar belediyeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilanlara başvuru yapabilir. Peki, 2024 Yılı düşük KPPS ile alımlar en çok hangi kurumlar tarafından yapılıyor? Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanılır? İşte, detaylar...

Düşük KPSS puanı ile 50-55-60-65-70 memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

Düşük KPSS puanı ile 50-55-60-65-70 memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

2024 YILI DÜŞÜK KPSS İLE ALIMLAR EN ÇOK HANGİ KURUMLAR TARAFINDAN YAPILIYOR?

2024 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

Düşük KPSS puanı ile 50-55-60-65-70 memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Genel Başvuru Şartları:

KPSS puanı dışında ise adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Düşük KPSS puanı ile 50-55-60-65-70 memur personel alımı ilanları! Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim puanı ile nereye atanırım?

İşte Madde Madde başvuru şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
  • Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,
  • Alım yapılacak kadrosuna göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak,
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