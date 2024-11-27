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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık banka promosyon ödeme tutarları güncellendi. Yeni yıla sayılı günler kala başka bir bankadan maaş müşterisi olmak isteyen emekli vatandaşlar için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaştı. Yeni yılda yeni maaş müşterisi kazanmak isteyen bankalar ödeme yarışışına girdi. Bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlar ödeme takvimini ve tutarları araştırmaya başladı. Bazı bankalar için ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte Aralık ayı güncel ödemeler

Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 09:23
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonları Aralık ayında yükseliş başladı. 2025 yılının ilk günleri başlamadan yeni yılda yeni maaş müşterileriyle buluşmak isteyen özel ve kamu bankaları güncel ödemelerini duyurdu. İşte güncel banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YIL İÇİN PROMOSYON ÖDEMELERİNDE EN YÜKSEK TUTAR!
Kasım ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

• 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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