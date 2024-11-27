EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2024 | Ödeme yarışı devam ediyor! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık banka promosyon ödeme tutarları güncellendi. Yeni yıla sayılı günler kala başka bir bankadan maaş müşterisi olmak isteyen emekli vatandaşlar için promosyon ödemeleri en yüksek seviyelere ulaştı. Yeni yılda yeni maaş müşterisi kazanmak isteyen bankalar ödeme yarışışına girdi. Bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlar ödeme takvimini ve tutarları araştırmaya başladı. Bazı bankalar için ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte Aralık ayı güncel ödemeler