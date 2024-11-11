EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: “Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

Kasım ayında emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yıla kısa bir süre kala maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için bankaların tutarları en yüksek rakamlara ulaştı. Yeni yıldan önce promosyonlar ödemeleri için kamu ve özel bankalarda yarış kızıştı. Yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte yeni yıldan önce emeklilerin maaşlarını kendi bünyesinde almak isteyen bankalar yeni ödeme tutarlarını duyurdu. Bazı bankalarda ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte kasım ayı güncel ödemeler