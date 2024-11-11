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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: “Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

Kasım ayında emekli banka promosyonları güncellendi. Yeni yıla kısa bir süre kala maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için bankaların tutarları en yüksek rakamlara ulaştı. Yeni yıldan önce promosyonlar ödemeleri için kamu ve özel bankalarda yarış kızıştı. Yeni fiyatların açıklanmasıyla birlikte yeni yıldan önce emeklilerin maaşlarını kendi bünyesinde almak isteyen bankalar yeni ödeme tutarlarını duyurdu. Bazı bankalarda ödemeler 24 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte kasım ayı güncel ödemeler

Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:44
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

Emekli banka promosyonlarında Kasım ayı ile birlikte yeni ödemeler belli oldu. Yeni yıla kısa bir süre kala maaşını başka bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırmalar yapılırken bankalarda güncel ödemelerini yayınladı. Kamu ve özel bankalarda ödeme yarışı kızıştı. İşte güncel banka promosyonlar tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

KASIM AYI İÇİN PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Kasım ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ 2024: Kasım ödemelerinde 24 bin TL fırsatı!’’ En yüksek promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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