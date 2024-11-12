Emekli Banka Promosyonu (Kasım 2024): 24 bin TL'ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

2024 yılının sonlarına doğru gelinmişken Kasım ayı emekli banka promosyonları gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekli vatandaşlar için bankaların promosyon tutarları zirveyi gördü. Yeni yılın öncesinde özel ve kamu bankaları en yüksek promosyonu vermek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Bazı bankalarda 24 bin TL'ye varan ödemeleri vatandaşlar tarafından merakla mercek altına alındı. Yeni yıl gelmeden emeklilerin maaşlarını kendi bünyesine dahil etmek isteyen bankalar güncel ödeme tutarlarını kamuoyuna duyurdu.