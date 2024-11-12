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Emekli Banka Promosyonu (Kasım 2024): 24 bin TL'ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

2024 yılının sonlarına doğru gelinmişken Kasım ayı emekli banka promosyonları gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekli vatandaşlar için bankaların promosyon tutarları zirveyi gördü. Yeni yılın öncesinde özel ve kamu bankaları en yüksek promosyonu vermek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Bazı bankalarda 24 bin TL'ye varan ödemeleri vatandaşlar tarafından merakla mercek altına alındı. Yeni yıl gelmeden emeklilerin maaşlarını kendi bünyesine dahil etmek isteyen bankalar güncel ödeme tutarlarını kamuoyuna duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:21
Emekli Banka Promosyonu Kasım 2024: 24 bin TL’ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Emekliler için Kasım 2024'te bankalar cazip promosyon kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara, maaş aralıklarına göre değişen tutarlardaki promosyon ödemesi yarışı bankalar arasında iyice kızıştı. Bankaların emekli müşterileri çekmek için rekabet etmesiyle birlikte, promosyon tutarları da zirveye ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte, güncel banka promosyon tutarları haberin devamında..

Emekli Banka Promosyonu Kasım 2024: 24 bin TL’ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

BANKA BANKA KASIM AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

Emekliler için Kasım 2024'te bankalar cazip promosyon kampanyaları vaadetmeye devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara, maaş aralıklarına göre değişen tutarlardaki promosyon ödemesi yarışı bankalar arasındaki yarış gittikçe büyüyor. Bankaların emekli müşterileri çekmek için rekabet etmesiyle birlikte, promosyon tutarları da zirveye ulaştı.

İşte, kamu ve özel bankaların güncel promosyon ödemeleri;

Emekli Banka Promosyonu Kasım 2024: 24 bin TL’ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli Banka Promosyonu Kasım 2024: 24 bin TL’ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Emekli Banka Promosyonu Kasım 2024: 24 bin TL’ye varan ödemeler! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

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