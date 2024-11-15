EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunda 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44 olarak belirledi. Raporda, enflasyon tahminlerinin alt sınırı yüzde 42, üst sınırı ise yüzde 46 olarak ifade edildi. Ortalamada ise enflasyon oranı yüzde 44 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının benzer şekilde belirlenmesi bekleniyor.

Eğer Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmini gerçekleşirse, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 düzeyinde olacak. Ayrıca, bu orana refah payı eklenmesi de söz konusu.