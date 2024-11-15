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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı 2025 Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından emekli maaş zammı enflasyon farkı hesapları yeniden güncellendi. Milyonlarca SSK ve bAğkur emeklisini yakından ilgilendiren emekli maaş zammı tahminleri netleşen 4 aylık enflasyon farkı oranıyla belli oldu. Emekli aylığı zammı için şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 2025 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaş zammı tahminleri...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:26
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için yeni hesaplar gündemdeki yerini aldı. 4 aylık enflasyon verilerinin netlik kazanmasının ardından SSK ve BAĞKUR emeklileri için zam oranları şekillenmeye başladı. İşte, masaya yatırılan Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı tahminleri...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERE YAPILAN ZAM ORANI YÜZDE 24,73 OLDU.

Yaklaşık 16 milyon emekli, 3 Ocak'ta açıklanacak olan altı aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni maaşlarını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 24,73 olurken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 19,31 oranında bir artış yansıtıldı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2024 yılının ilk dört ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şu şekilde gerçekleşti: Ocak ayında yüzde 3,23, Şubat ayında yüzde 2,47, Mart ayında yüzde 2,97 ve Nisan ayında ise yüzde 2,88 artış kaydedildi. Bu dört aylık dönemin toplam enflasyon farkı ise yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE YAPILACAK ZAM İÇİN YENİ HESAPLAR GÜNDEMDE

4 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık bir zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 1,87 oranında bir enflasyon farkı yansıtılacak. Buna ek olarak, toplu sözleşme gereği memurlara yapılacak yüzde 6'lık artış da dahil edilecek. Sonuç olarak, memur maaşlarında toplamda yüzde 7,99'luk bir kümülatif zam uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunda 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44 olarak belirledi. Raporda, enflasyon tahminlerinin alt sınırı yüzde 42, üst sınırı ise yüzde 46 olarak ifade edildi. Ortalamada ise enflasyon oranı yüzde 44 olarak öngörüldü. Bu tahminlerin doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının benzer şekilde belirlenmesi bekleniyor.

Eğer Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük tahmini gerçekleşirse, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 düzeyinde olacak. Ayrıca, bu orana refah payı eklenmesi de söz konusu.

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