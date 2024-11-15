EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: Emekliye zam hesapları güncellendi! Yeni yılda SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı 2025 Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından emekli maaş zammı enflasyon farkı hesapları yeniden güncellendi. Milyonlarca SSK ve bAğkur emeklisini yakından ilgilendiren emekli maaş zammı tahminleri netleşen 4 aylık enflasyon farkı oranıyla belli oldu. Emekli aylığı zammı için şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 2025 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte, 4 aylık enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaş zammı tahminleri...