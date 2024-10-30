ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yakından takip ediliyor. TÜİK, her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyurduğundan, Ekim ayı verileri Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak. Bu rakamlar, 2025 Ocak ayında memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarını doğrudan etkilemesi planlanıyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi, önceki dönemde yüzde 27,49 iken, bu dönemde yüzde 27,44 olarak belirlendi. Peki, 2024 Ekim TÜFE enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve Ekim ayı enflasyon beklentileri ne yönde?