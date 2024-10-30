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ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yakından takip ediliyor. TÜİK, her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını duyurduğundan, Ekim ayı verileri Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak. Bu rakamlar, 2025 Ocak ayında memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarını doğrudan etkilemesi planlanıyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi, önceki dönemde yüzde 27,49 iken, bu dönemde yüzde 27,44 olarak belirlendi. Peki, 2024 Ekim TÜFE enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve Ekim ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:08
ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı doğrudan etkileyen bu veriler, konut ve işyeri kiralarından market raflarındaki fiyat etiketlerine kadar geniş bir yelpazede yansıyacak. Ayrıca, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları, 2025 Ocak zammının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Peki, Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri ne yönde? İşte ayrıntılar....

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

EKİM 2024 ENFLASYON VERİLERİ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşılıyor.

2024 Ekim ayı enflasyon rakamları 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

TCMB ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 olarak kayıtlara geçti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 olarak kayıtlara geçti.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşmiştir.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİ TAHMİNLERİ
2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri baz alındığında, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği tahmin ediliyor.

ENFLASYON VERİLERİ EKİM 2024 || TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası beklentileri ne yönde?

Aynı anket döneminde nokta tahminler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37'sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 49,25'inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu ortaya konulmaktadır.

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