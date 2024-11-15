EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI (e-Devlet): Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur maaşlarına yapılan son zam, bazı maaş ve ödemelerde değişikliklere yol açtı. Bu değişikliklerden biri de evde bakım yardımı oldu. Enflasyon oranlarına göre yapılan düzenleme ile memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında bir zam yapıldı.

Evde bakım yardımı da bu zamdan nasibini aldı ve memur maaş zammı oranında artış sağlandı. Buna göre, evde bakım maaşı önceki tutar olan 7.608 TL'den 9.077 TL'ye yükseldi.