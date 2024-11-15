EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI (e-Devlet): Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Kasım Cuma günü itibarıyla hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. Kasım ayının ikinci haftasının bitmesine sayılı gün kala evde bakım maaşı ödeme günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.Evde bakım maaşları hak sahipleri tarafından e-Devlet ekranı aracılığıyla sorgulanabiliyor. Bununla birlikte ödemelerin günü değişiklik gösterdiği için il bazında sorgulamalar da yapılabiliyor. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, güncel evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?