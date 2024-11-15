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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI (e-Devlet): Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Kasım Cuma günü itibarıyla hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. Kasım ayının ikinci haftasının bitmesine sayılı gün kala evde bakım maaşı ödeme günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.Evde bakım maaşları hak sahipleri tarafından e-Devlet ekranı aracılığıyla sorgulanabiliyor. Bununla birlikte ödemelerin günü değişiklik gösterdiği için il bazında sorgulamalar da yapılabiliyor. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, güncel evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.11.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:03
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI e-Devlet: Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafınca her ay bakıma muhtaç kişilere yardım amaçlı tahsis edilen ödemelerin tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanıyor. Ödeme tarihleri illere göre değişkenlik göstermekle birlikte ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılıyor. Peki, 2024 Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı haberin devamında...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI e-Devlet: Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ödenmektedir. Kasım ayı için evde bakım maaşları, 15 Kasım itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI e-Devlet: Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşlarının yattığı iller, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebilir.

Ayrıca, evde bakım maaşı durumu SMS ile de sorgulanabilir. Bunun için "BAKIYE" yazıp, 4747'ye kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI e-Devlet: Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur maaşlarına yapılan son zam, bazı maaş ve ödemelerde değişikliklere yol açtı. Bu değişikliklerden biri de evde bakım yardımı oldu. Enflasyon oranlarına göre yapılan düzenleme ile memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında bir zam yapıldı.

Evde bakım yardımı da bu zamdan nasibini aldı ve memur maaş zammı oranında artış sağlandı. Buna göre, evde bakım maaşı önceki tutar olan 7.608 TL'den 9.077 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI e-Devlet: Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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