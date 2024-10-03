EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?
Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi kalemler üzerinde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon verisi için milyonların gözü o saate çevrildi. Peki Eylül ayı enflasyon rakamlarına dair beklentiler ne yönde? Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 03.10.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:35