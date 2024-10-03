EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Ekonomistler, enflasyonla mücadelede kapsamında uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin daha da belirginleşeceği bir tablo bekliyor. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecek. Öte yandan önümüzdeki ay 8 Kasım tarihinde enflasyon sunumu olacak. Yılın son enflasyon raporu sunumu da yıl sonu hedefleri açısından dikkatle takip edilecek.