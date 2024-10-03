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EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi kalemler üzerinde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon verisi için milyonların gözü o saate çevrildi. Peki Eylül ayı enflasyon rakamlarına dair beklentiler ne yönde? Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 08:35
EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

Son dakika haberleri: TÜİK bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece ekim ayı kira artış oranı ile emekli ve memur zammı için 3. veri belli olmuş olacak. Peki eylül TÜFE 2024 rakamlarına dair beklentiler ne yönde? İşte cevabı...

EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Ekonomistler, enflasyonla mücadelede kapsamında uygulanan para ve maliye politikaları sayesinde haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin daha da belirginleşeceği bir tablo bekliyor. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecek. Öte yandan önümüzdeki ay 8 Kasım tarihinde enflasyon sunumu olacak. Yılın son enflasyon raporu sunumu da yıl sonu hedefleri açısından dikkatle takip edilecek.

EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

AYLIK GIDA ENFLASYONU 4 YIL SONRA NEGATİF OLDU

Haziran ayından itibaren 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyon Ağustos'ta yüzde 52 seviyelerine çekilirken aylık gıda enflasyonu da 4 yıl sonra negatif oldu. Kararlılıkla uygulanan ekonomik program ve ortaya koyulan güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesi bekleniyor. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşmesi bekleniyor. Son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş beklediklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunu iyi bir istihdam artışı sağlarken yapmak istiyoruz." dedi.

EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

DEZENFLASYON BELİRGİNLEŞİYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Ocak ayında %64,86, şubat ayında %67,07, mart ayında %68,50, nisan ayında %69,80, mayıs ayında %75,45 olarak gerçekleşen enflasyon haziranda düşüş trendine girdi ve yüzde 71,6'ya geriledi. Ardından temmuz ayında yüzde 61,8'i gören yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 51,97 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti.

EYLÜL TÜFE 2024 SON DAKİKA: TÜİK yılın 9. verisini bugün açıklayacak! Eylül ayı enflasyon beklentileri ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

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