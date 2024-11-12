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FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) her sene yıl içeresinde toplamda 8 toplantı düzenleyerek bu toplantılar kapsamında belirlenen faiz kararını açıklıyor. Son olarak 7 Kasım'da geçekleştirilen toplantının ardından Kasım ayı FED faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Piyasalar açısından son derece önemli olan FED faiz kararının Aralık ayına ilişkin faiz kararı vatandaşların gündemindeki yerini korumakta. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:02
FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayı FED faiz kararı için gözler FED faiz takvimine çevrildi. Fed faizi Kasım ayında alınan kaarra göre 25 baz puan indirildi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekildi. Aralık ayı FED faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konu ile ilişkin ayrıntılar mercek altına alındı. Peki, 2024 yılının son FED faiz kararı için toplantı ne zaman yapılacak, Aralık ayı FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası Fed tarafından açıklandı. Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumlandı.

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yetkililer, enflasyonun merkez bankasının hedefine döneceğinden daha emin oldukları ve son indirimlere rağmen faizlerin hala ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğuna inandıkları için bu hamlelerin gerekli olduğunu açıkladılar.

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve alınacak FED faiz kararı 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

17-18 Aralık 2024

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