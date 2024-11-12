FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED) her sene yıl içeresinde toplamda 8 toplantı düzenleyerek bu toplantılar kapsamında belirlenen faiz kararını açıklıyor. Son olarak 7 Kasım'da geçekleştirilen toplantının ardından Kasım ayı FED faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Piyasalar açısından son derece önemli olan FED faiz kararının Aralık ayına ilişkin faiz kararı vatandaşların gündemindeki yerini korumakta. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?