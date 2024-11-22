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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Her sene toplamda 8 kez düzenlenen toplantılarda faiz kararı için ABD Merkez Bankası verileri belirlenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Sonuncusu 7 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından döviz, altın ve kripto yatırımcıları gözlerini 2024'ün son FED faiz kararı için toplantı takvimine çevirmiş durumda. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:37
FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Aralık ayı FED faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası toplantı takvimine çevrildi. Aralık ayında yapılacak olan FED faiz kararı, özellikle dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları için kritik bir dönemeç olacak. Yılın son FED faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konu ile ilişkin ayrıntılar arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, 2024 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

KASIM AYI FAİZ KARARINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası Fed tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumları beraberinde getirdi.

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son Fed toplantısı 18 Aralık tarihinde yapılacak ve alınacak FED faiz kararı 18 Aralık 2024 tarihinde Türkiye saatiyle tahmini olarak 21.00/22.00'da kamuoyuyla paylaşılacak

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİ ANKETLERİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

17-18 Aralık 2024

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