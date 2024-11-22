Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED FAİZ TAKVİMİ 2024: Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın son FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Her sene toplamda 8 kez düzenlenen toplantılarda faiz kararı için ABD Merkez Bankası verileri belirlenerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Sonuncusu 7 Kasım'da gerçekleştirilen toplantının ardından döviz, altın ve kripto yatırımcıları gözlerini 2024'ün son FED faiz kararı için toplantı takvimine çevirmiş durumda. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklentiler ne yönde?