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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonu ilk iki sırada bitiren ve kıyasıya rekabetin sembolü olan FB-GS derbi maçı tarih, saat ve canlı yayın bilgisi ile gündemde. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak ikinci mücadele ise sarı kırmızılılarla sarı lacivertlilerin arasında. Osimhen, Maximin gibi yeni transferlerin konuşulduğu maçta geri sayım başladı. Peki; Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:26
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

FB GS maçı tarihi taraftarın gündeminde. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği karşılaşmada heyecan dorukta. Sezon başından işleri sıkı tutmak isteyen iki takım da iddialı girişini gerçekleştirdi. Sırada ilk derbi var. Peki; Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oyananacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

FB-GS DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından yayımlanıyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray; Tottenham, Ajax, PAOK, Az Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg, RFS ile karşılaşacak:

25 Eylül

Galatasaray - PAOK


3 Ekim

RFS - Galatasaray


23 Ekim

Galatasaray - Elfsborg


7 Kasım

Galatasaray - Tottenham


29 Kasım

Alkmaar - Galatasaray


12 Aralık

Malmö - Galatasaray


21 Ocak

Galatasaray - D.Kiev


30 Ocak

Ajax - Galatasaray

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe; Union SG, Twente, Manchester United, Az Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile karşılaşacak:


26 EYLÜL PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

3 EKİM PERŞEMBE
22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

24 EKİM PERŞEMBE
22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

7 KASIM PERŞEMBE
23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON

30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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