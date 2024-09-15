Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonu ilk iki sırada bitiren ve kıyasıya rekabetin sembolü olan FB-GS derbi maçı tarih, saat ve canlı yayın bilgisi ile gündemde. Sezonun ilk derbisi Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak ikinci mücadele ise sarı kırmızılılarla sarı lacivertlilerin arasında. Osimhen, Maximin gibi yeni transferlerin konuşulduğu maçta geri sayım başladı. Peki; Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:26