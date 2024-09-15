Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi tarihleri

FB GS maçı tarihi taraftarın gündeminde. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği karşılaşmada heyecan dorukta. Sezon başından işleri sıkı tutmak isteyen iki takım da iddialı girişini gerçekleştirdi. Sırada ilk derbi var. Peki; Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?