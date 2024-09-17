Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

FB-GS MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Müsabakanın biletleri henüz satışa çıkmadığından dolayı fiyatlar belli olmadı. İki kulüp tarafından duyuru yapılmasıyla beraber ücretler netleştiğinde haberlerde yer verilecek.