Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'İn 6. Hafta oynanacak derbinin saatini ve gününü duyurdu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşırken bu mücadele öncesinde bilet satışları gündeme geldi. Derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyen vatandaşlar Fenerbahçe Galatasary maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını araştırıyor. Peki FB GS maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:29