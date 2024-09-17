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Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'İn 6. Hafta oynanacak derbinin saatini ve gününü duyurdu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşırken bu mücadele öncesinde bilet satışları gündeme geldi. Derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyen vatandaşlar Fenerbahçe Galatasary maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını araştırıyor. Peki FB GS maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:29
Fenerbahçe Galatasaray FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe, Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho ve Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği karşılaşmada heyecan dorukta. Ezeli rakiplerin karşılaşmasını ve maç heyecanını bizzat yaşamak isteyen taraftarlar derbinin biletlerini ve fiyatlarını arama motorları üzerinden sorguluyor. İşte, FB GS derbisinin biletlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

Fenerbahçe Galatasaray FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet satışları bugün 17 Eylül saat 14:00 itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.

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Fenerbahçe Galatasaray FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

FB-GS MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Müsabakanın biletleri henüz satışa çıkmadığından dolayı fiyatlar belli olmadı. İki kulüp tarafından duyuru yapılmasıyla beraber ücretler netleştiğinde haberlerde yer verilecek.

Fenerbahçe Galatasaray FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 6. haftada oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oyananacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig derbi maçı bilet fiyatları
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