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Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından kaldığı yerden hız kesmeden devam ederken binlerce taraftar ve futbolsever gözlerini yaklaşan derbi maçına çevirdi. 3 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek maçın ayrıntıları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Galatasaray başarılı performanslıyla ligde liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş ise iddiasını sürdürüyor. Peki Galatasaray – Beşikaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:14
Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

Galatasaray Beşiktaş derbisi için geri sayım heyecanı başladı. Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynayacak maçın ayrıntıları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Beşiktaş'ta bu sezon Gedson Fernandes, İmmobile, Rafa Silva, Paulista gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken; Osimhen, İcardi, Mertens gibi yıldızlara sahip Galatasaray zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. İşte, devlerin derbisi Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazar günü saat 20:00'da başlayacak

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde düzenlenecek karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

2024-2025 TRENDYOL SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi
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