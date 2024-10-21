Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı milli aranın ardından kaldığı yerden hız kesmeden devam ederken binlerce taraftar ve futbolsever gözlerini yaklaşan derbi maçına çevirdi. 3 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek maçın ayrıntıları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Galatasaray başarılı performanslıyla ligde liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş ise iddiasını sürdürüyor. Peki Galatasaray – Beşikaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi hangi kanalda yayınlanacak?