Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig GS-BJK derbisi

Galatasaray Beşiktaş derbisi için geri sayım heyecanı başladı. Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynayacak maçın ayrıntıları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Beşiktaş'ta bu sezon Gedson Fernandes, İmmobile, Rafa Silva, Paulista gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken; Osimhen, İcardi, Mertens gibi yıldızlara sahip Galatasaray zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. İşte, devlerin derbisi Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...