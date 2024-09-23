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Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Alejandro Hernandez'in yöneteceği mücadeleyi kazanmayı hedefleyen Okan Buruk'un öğrencileri Avrupa Ligi'ne üç puanla giriş yapmak istiyor. Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip derbiyi kazanan sarı-kırmızılı takım, 6'da 6 ile başladığı sezonda rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS PAOK maçı canlı yayın kanalı tarihi, ve saati hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:31
Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

Galatasaray PAOK maçı için nefesler tutuldu. 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı kırmızılılar lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde geleneksel grup aşaması yerine lig usulü oynanacak mücadelelerde Okan Buruk'un öğrencileri 8 maç sonunda ilk 8'e girerek son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray – PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

GALATASARAY – PAOK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK'a karşı 25 Eylül Çarşamba günü oynayacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
3 Ekim: RFS – Galatasaray
23 Ekim: Galatasaray – Elfsborg
7 Kasım: Galatasaray – Tottenham
29 Kasım: Alkmaar – Galatasaray
12 Aralık: Malmö – Galatasaray
21 Ocak: Galatasaray – D.Kiev
30 Ocak: Ajax – Galatasaray

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

GALATASARAY-PAOK MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK maçının hakem kadrosu açıklandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. 25 Eylül Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın resmi açıklamasına göre, saat 22.00'de başlayacak mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Jose Luis Munuera görev alacak.

Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

SARI-KIRMIZILILARDA HEDEF İLK 8

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişikliğine gidildi.

Galatasaray, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak.

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