Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Alejandro Hernandez'in yöneteceği mücadeleyi kazanmayı hedefleyen Okan Buruk'un öğrencileri Avrupa Ligi'ne üç puanla giriş yapmak istiyor. Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip derbiyi kazanan sarı-kırmızılı takım, 6'da 6 ile başladığı sezonda rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti. Peki, Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS PAOK maçı canlı yayın kanalı tarihi, ve saati hakkında tüm detaylar...