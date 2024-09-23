Galatasaray PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi maçı!

Galatasaray PAOK maçı için nefesler tutuldu. 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı kırmızılılar lig aşamasındaki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde geleneksel grup aşaması yerine lig usulü oynanacak mücadelelerde Okan Buruk'un öğrencileri 8 maç sonunda ilk 8'e girerek son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray – PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray PAOK maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...