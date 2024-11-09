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GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen Yahya Samancı'nın önderliğinde, senaryosu Mustafa Çiftçi tarafından kaleme alınan *Gönül Dağı*, her hafta güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle büyük beğeni topluyor. Dizinin tutkulu takipçileri, 147. bölümün yayınlanacağı bu hafta, bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için araştırmalarına başladı. 5 Ekim Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 09.11.2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:59
GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, her hafta yeni bölümleriyle büyük bir heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm, izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Gönül Dağı, bu hafta da neler olacağıyla merak uyandırıyor. 9 Kasım Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…

GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı yeni bölümü ile 9 Kasım Cumartesi akşamı TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma bebeğinin cinsiyetini öğrenirler. Bizimkiler Selma'ya nasıl bir sürpriz yapacaktır?

Ramazan ikinci çocuk için Asuman'ı ikna etmeye çalışır. Ramazan nasıl bir plan izleyecektir?

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GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan gibi usta oyuncular performanslarıyla dikkat çekiyor. Dizi, Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenerek ekranlara taşınıyor ve yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
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