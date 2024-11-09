GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen Yahya Samancı'nın önderliğinde, senaryosu Mustafa Çiftçi tarafından kaleme alınan *Gönül Dağı*, her hafta güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleriyle büyük beğeni topluyor. Dizinin tutkulu takipçileri, 147. bölümün yayınlanacağı bu hafta, bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için araştırmalarına başladı. 5 Ekim Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümle ilgili detaylar haberin devamında…