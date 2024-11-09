GÖNÜL DAĞI 152. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, her hafta yeni bölümleriyle büyük bir heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm, izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Gönül Dağı, bu hafta da neler olacağıyla merak uyandırıyor. 9 Kasım Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…