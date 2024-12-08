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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:55
Hangi üniversitedeki ilgili bölüm Makina Mühendisliği değil Makine Mühendisliği dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Hangi üniversitedeki ilgili bölüm Makina Mühendisliği değil Makine Mühendisliği dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi üniversitedeki ilgili bölümün adı "Makina Mühendisliği" değil, "Makine Mühendisliği"dir?
A: Boğaziçi Üniversitesi
B: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
C: İstanbul Teknik Üniversitesi
D: Yıldız Teknik Üniversitesi

Hangi üniversitedeki ilgili bölüm Makina Mühendisliği değil Makine Mühendisliği dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Cevap: D- Yıldız Teknik Üniversitesi

Hangi üniversitedeki ilgili bölüm Makina Mühendisliği değil Makine Mühendisliği dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Makina Mühendisliği" terimi kullanılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

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