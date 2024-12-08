Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? Kim Milyoner Olmak İster 300.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi üniversitedeki ilgili bölüm "Makina Mühendisliği" değil "Makine Mühendisliği" dir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...