Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?
Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:13