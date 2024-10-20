Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...