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Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:13
Hangisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Hangisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümdeHangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Hangisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

A- TİTANİK

B- KUZULARIN SESSİZLİĞİ

C- BABA

D- LEON: SEVGİNİN GÜCÜ

Hangisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?

DOĞRU CEVAP: B- KUZULARIN SESSİZLİĞİ

Hangisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir?
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