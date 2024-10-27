Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…
Son dönemlerde kraliyet ailesi ile arası iyi olmadığı bilinen Sussex Dükü Prens Harry, 2018 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle ile evlenmişti. İki çocuk sahibi olan çift, etkinliklere genellikle beraber katılmayı tercih ediyorlardı ancak, son dönemlerde ayrı ayrı katılıyorlar. Bu durum sonucunda ise çiftin hayranlarının aklında 'ikilinin arasına kara bulutlar mı girdi?' sorusu gelmeye başladı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:14