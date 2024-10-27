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Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

Son dönemlerde kraliyet ailesi ile arası iyi olmadığı bilinen Sussex Dükü Prens Harry, 2018 yılında Sussex Düşesi Meghan Markle ile evlenmişti. İki çocuk sahibi olan çift, etkinliklere genellikle beraber katılmayı tercih ediyorlardı ancak, son dönemlerde ayrı ayrı katılıyorlar. Bu durum sonucunda ise çiftin hayranlarının aklında 'ikilinin arasına kara bulutlar mı girdi?' sorusu gelmeye başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:14
Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

Etkinliklere beraber katılmayı tercih eden hatta sürekli el ele pozlar veren Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan, son dönemlerde ayrı ayrı etkinliklere katılmaya başladılar.

Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

ETKİNLİKLERE NEDEN BERABER KATILMIYORLAR?

Konu ile ilgili artan iddialardan sonra çiftin halkla ilişkiler uzmanından açıklama geldi.

Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

Uzmanın ifadelerine göre, çiftin etkinliklere ayrı ayrı katılmaları özel hayatlarıyla ilgili bir durum değildi.

Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

Bu durumun tamamen iş ile ilgili olduğunu ifade eden uzman, ikilinin evlendikleri andan itibaren dikkat çeken bir çift olduğunu söyledi.

Harry ile Meghan’ın arasına kara bulutlar mı girdi? Etkinliklere beraber katılmamalarının ardındaki o sır…

Son dönemlerde kraliyet ailesi ile olan olumsuz ilişkilerinin çiftin imajına zarar verdiğini ve bu yüzden de bir süre 'çift' olarak değil 'bireysel' olarak göz önünde olmanın daha iyi olabileceğini düşündüler.

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