HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Hava durumu son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Yurt genelinde bugün vatandaşlar soğuk ve yağışlı bir havaya uyandılar. Hava sıcaklıkları gün geçtikçe düşerken pastırma sıcakları için de uzmanlardan uyarılar geliyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları uzun süre etkili olması bekleniyor. Kış öncesi son güneşli günler Marmara, Ege ve Akdeniz için geliyor. Karanlık ve rüzgârlı bir sabah uyanan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. İşte 18 Kasım il il güncel hava durumu