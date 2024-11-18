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HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Hava durumu son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Yurt genelinde bugün vatandaşlar soğuk ve yağışlı bir havaya uyandılar. Hava sıcaklıkları gün geçtikçe düşerken pastırma sıcakları için de uzmanlardan uyarılar geliyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları uzun süre etkili olması bekleniyor. Kış öncesi son güneşli günler Marmara, Ege ve Akdeniz için geliyor. Karanlık ve rüzgârlı bir sabah uyanan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yaptı. İşte 18 Kasım il il güncel hava durumu

Giriş Tarihi: 18.11.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 07:25
HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Kış mevsimi etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başlarken tüm Türkiye'de yağışlar hâkim olacak. Uzmanlar pastırma sıcaklıkları için de uyardı. İşte 18 Kasım hava tahmin raporu

HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

18 KASIM METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU RAPORU 18 KASIM: Sıcaklıklar düşecek, yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! Bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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