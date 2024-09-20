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İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 400 personele istihdam sağlanacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için ÖSYM tarafından yazılı sınav organize edilecek. Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı 400 personel alım sınavı ne zaman yapılacak, adaylar başvurularını nereden ve nasıl yapabilir?

Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:46
İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı SınavI tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte belli oldu. Sınava katılacak adayların başvuruları Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından alınacak. 300'ü açıktan 100'ü naklen olacak şekilde gerçekleştirilecek olan personel alımlarının detayları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2024 Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcısı personel alımı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yapılan ilana göre icra müdürü ve müdür yardımcısı için düzenlenen yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI 400 PERSONEL ALIM SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre Adalet Bakanlığı 400 personel alım yazılı sınavı başvuruları 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM 2024 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

2024 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

400 PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR BELLİ OLDU!

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır

İcra müdürü ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı 400 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?
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