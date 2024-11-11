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İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar sunulan uzun vade imkanı ile dikkat çeken İlk Evim konut projesi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade süresi gibi detaylar merak ediliyor. Uzun vadeli ödeme seçeneğiyle ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, "İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi şartları ve hesaplama tablosu…

Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:39
İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu bu önemli proje, ilk defa ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda ''İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' soruları yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri hakkında son gelişmeler...

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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