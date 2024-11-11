İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? 1.20 faizli konut kredisi şartları ne, kaç vadeli?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar sunulan uzun vade imkanı ile dikkat çeken İlk Evim konut projesi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade süresi gibi detaylar merak ediliyor. Uzun vadeli ödeme seçeneğiyle ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, "İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi şartları ve hesaplama tablosu…