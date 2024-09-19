İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?
Geçen sezon çok konuşulan İnci Taneleri, yeni sezona merhaba demek için sete çıktı. Kanla D dizisi bu sezona "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girmesi ile başlayacak. İzleyenlerin merakla beklediği yeni sezon için araştırmalar hız kazandı. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:21