Kanal D ekranlarının İnci Taneleri dizisi için sevenleri yeni sezon araştırmasına başladı. Perşembe akşamları yayınlanan dizi ezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem'in hayata tutunma hikayesini anlatıyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...