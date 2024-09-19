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İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Geçen sezon çok konuşulan İnci Taneleri, yeni sezona merhaba demek için sete çıktı. Kanla D dizisi bu sezona "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girmesi ile başlayacak. İzleyenlerin merakla beklediği yeni sezon için araştırmalar hız kazandı. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:21
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Kanal D ekranlarının İnci Taneleri dizisi için sevenleri yeni sezon araştırmasına başladı. Perşembe akşamları yayınlanan dizi ezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem'in hayata tutunma hikayesini anlatıyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

İNCİ TANELERİ PERDEYİ AÇTI!

Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla yakında Kanal D'de yayınlanacak.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçen sezon her bölümüyle çok konuşulan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem" karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla yakında Kanal D'de yayınlanacak.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri ikinci sezonuyla yakında Kanal D'de!

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