İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı "Işıltı Zamanı" adlı lansmanda piyasaya yeni sürülecek ürünlerinin yanı sıra İOS 18 güncellemesini de dünyaya tanıttı. Apple'ın 9 Eylül'de Kaliforniya'daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği tanıtımının ardından, İOS 18 güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu. iPhone kullanıcıları hangi modellerin güncelleme alıp almayacağını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak, yeni özellikler neler, hangi modeller güncelleme alacak?