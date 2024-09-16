İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

İOS18 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

UYGULAMA SİMGELERİ İÇİN YENİ GÖRÜNÜM

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

YAZMA, ODAK VE İLETİŞİM

Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.