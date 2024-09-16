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İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı "Işıltı Zamanı" adlı lansmanda piyasaya yeni sürülecek ürünlerinin yanı sıra İOS 18 güncellemesini de dünyaya tanıttı. Apple'ın 9 Eylül'de Kaliforniya'daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği tanıtımının ardından, İOS 18 güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu. iPhone kullanıcıları hangi modellerin güncelleme alıp almayacağını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak, yeni özellikler neler, hangi modeller güncelleme alacak?

Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:40
İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18güncellemesi için geri sayım başladı. iOS 18 ile birlikte, üretken yapay zekayı ve modellerinin gücünü kişisel bağlamla birleştirerek son derece yararlı ve özgün akıllı teknolojiler imkanı tanıyan Apple, iPhone, iPad ve Mac için kişiye özel akıllı teknoloji sistemi Apple Intelligence da kullanıma sunacak. Milyonlarca kullanıcı güncellemenin ne zaman çıkacağını ve hangi iPhone modellerinin güncelleme alacağını sorguluyor. İşte, İOS18 ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlanacak. Güncelleme saat 20.00'dan sonra Türkiye'de kullanıma aktif hale gelecek.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

İOS18 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

UYGULAMA SİMGELERİ İÇİN YENİ GÖRÜNÜM
Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

YAZMA, ODAK VE İLETİŞİM
Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

DENETİMLER GALERİSİ
Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

KARŞINIZDA YENİ ÖNE ÇIKANLAR ÖZELLİĞİ
Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ: Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak, İOS 18 yeni özellikler ne, saat kaçta çıkacak?

İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER BELLİ OLDU!

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralandı;
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE 3. nesil
iPhone SE 2. nesil

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