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İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube'de!

Son Dakika: İŞKUR, toplam 110.723 personel alımı gerçekleştiriyor. İllere göre açık pozisyonlar listesi ve kontenjanlar kurumun resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Başvurular e-şube üzerinden alınıyor. Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik personeli, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi çok sayıda seçenek iş arayanları bekliyor. İŞKUR 110.723 işçi alımı başvuru ekranı ve açık iş ilanları listesi...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:02
İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

www.iskur.gov.tr adresinde personel alımı başvuruları başladı. E-şube üzerinden toplam 110.723 açık iş ilanı için başvurular kabul ediliyor. İllere göre açık pozisyonlar ve kontenjanlar netleşti. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı ve acil tıp teknisyeni gibi birçok farklı iş imkânı listede yer alıyor. İşte, sınavsız İŞKUR 110.723 işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI E-ŞUBE'DE!

Türkiye İş Kurumu, ekim ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 110.723 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

110 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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