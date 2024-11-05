İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

Son Dakika: İŞKUR, toplam 110.723 personel alımı gerçekleştiriyor. İllere göre açık pozisyonlar listesi ve kontenjanlar kurumun resmi web sitesi https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. Başvurular e-şube üzerinden alınıyor. Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik personeli, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi çok sayıda seçenek iş arayanları bekliyor. İŞKUR 110.723 işçi alımı başvuru ekranı ve açık iş ilanları listesi...