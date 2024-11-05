İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI 81 İLDE KPSS ŞARTI YOK! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför... için başvurular e-şube’de!

www.iskur.gov.tr adresinde personel alımı başvuruları başladı. E-şube üzerinden toplam 110.723 açık iş ilanı için başvurular kabul ediliyor. İllere göre açık pozisyonlar ve kontenjanlar netleşti. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, aşçı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı ve acil tıp teknisyeni gibi birçok farklı iş imkânı listede yer alıyor. İşte, sınavsız İŞKUR 110.723 işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar...