İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

Hafta sonu İstanbul'daki hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan son açıkalmalara göre sıcaklıkların aniden düşeceği ve yağışların gece saatlerinden itibaren yerel ve sağanak şekilde etkili olacağı belirtildi. Peki, 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar kaç derece?