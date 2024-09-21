  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

Hafta sonu İstanbul'daki hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan son açıkalmalara göre sıcaklıkların aniden düşeceği ve yağışların gece saatlerinden itibaren yerel ve sağanak şekilde etkili olacağı belirtildi. Peki, 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar kaç derece?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:38
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

Kaım ayına sayılı gün kala ülkemizde sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bilgilerine göre İstanbul'da 6-8 derece soğumuş bir hava vatandaşları karşılayacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Cumartesi gününün yağışlı geçeceği ve vatandaşların sel ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları yönünde. İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tablosu haberin devamında...

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da hava 23 derece. Çeşitli ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI!

İstanbul Valiliği sabah saatlerinden itibaren İstanbulluların serin ve yağışlı bir havaya uyanacağını bildirdi. Balkanlar üzerinden gelen hava İstanbul'da sıcaklığı 6-8 derece birden düşürecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

FIRTINA KAPIDA!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu için yapılan açıklamada "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hafta sonu hava nasıl, yağmur yağacak mı? 21 Eylül Meteroloji Haberleri

22 Eylül Pazar
26 derece / 19derece (gürültülü sağanak yağışlı)


23 Eylül Pazartesi
24 derece / 19derece (gürültülü sağanak yağışlı)


24 Eylül Salı
25 derce / 16 derece (parçalı bulutlu)


25 Eylül Çarşamba
27 derece / 18 derece (az bulutlu)

SON DAKİKA SON DAKİKA