İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! "Son 60 yılın en soğuk kışı!"

'DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER'

Prof. Dr. Yaşar, Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu diye konuştu.