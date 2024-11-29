İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! "Son 60 yılın en soğuk kışı!"

İstanbul'da kar yağışı, her kış mevsiminin sabırsızlıkla beklenen olaylarından biri. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve La Nina gibi doğa olaylarının etkisiyle kar yağışlarının zamanlaması da belirsizleşmiş durumda. Meteoroloji uzmanları, son 60 yılın verilerini inceleyerek, bu yılki kar tahminlerini oluşturdu. La Nina'nın etkisiyle, İstanbul'da beklenenden farklı hava koşulları yaşanabilir. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Uzmanların La Niña'nın bu yılki kış mevsiminde İstanbul'da kar yağışını nasıl şekillendireceğine dair görüşleri...