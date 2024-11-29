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İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! "Son 60 yılın en soğuk kışı!"

İstanbul'da kar yağışı, her kış mevsiminin sabırsızlıkla beklenen olaylarından biri. Ancak son yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve La Nina gibi doğa olaylarının etkisiyle kar yağışlarının zamanlaması da belirsizleşmiş durumda. Meteoroloji uzmanları, son 60 yılın verilerini inceleyerek, bu yılki kar tahminlerini oluşturdu. La Nina'nın etkisiyle, İstanbul'da beklenenden farklı hava koşulları yaşanabilir. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Uzmanların La Niña'nın bu yılki kış mevsiminde İstanbul'da kar yağışını nasıl şekillendireceğine dair görüşleri...

Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:53
İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! Son 60 yılın en soğuk kışı!

İstanbul'da kar yağışı, her yıl kış mevsiminin ne zaman geldiğini ve ne kadar sert olacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Ancak son yıllarda kar yağışı, beklenmedik zamanlarda ve şiddette gerçekleşebiliyor. Meteoroloji uzmanları, son 60 yılın iklim verilerini göz önünde bulundurarak İstanbul'daki kar yağışı için tahminlerini açıkladı. Peki, bu kış İstanbul'da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak ve şehri nasıl etkileyecek? İşte, Uzmanların İstanbul'daki kar tahminleri...

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! Son 60 yılın en soğuk kışı!

LA NİNA ETKİSİYLE SON 60 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina dönemine girildiğini belirtip, sert bir kış yaşanacağını söyledi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin La Nina etkisiyle son 50-60 yılın en sert kışlarından birini yaşayacağını söyledi.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! Son 60 yılın en soğuk kışı!

TÜRKİYE'YE KAR ERKEN GELDİ!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceğini belirten Yaşar, "Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi." dedi. Kurak geçen son üç yılın ardından şubat itibarıyla yağışların normale döneceğini söyleyen Yaşar, 2025'te yağışlı bir yıl yaşanacağını ifade etti.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! Son 60 yılın en soğuk kışı!

'İNANILMAZ BİR SOĞUK VAR'

Bu sene sert kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar,

"Kış bu yıl oldukça erken geldi. Özellikle İzmir'de bugün itibarıyla havalar oldukça soğuk. İzmir'in kasım ayı sıcaklığı ortalama 14 derece. Bugünlerde 7,5- 8 derecelere kadar düştü. İnanılmaz bir soğuk var. Bütün Türkiye çok soğuk. Tüm Türkiye'ye kar çok erken geldi. Ankara ve Van gibi çok erken kar yağdı. Bu sürpriz değil. Bu yıl kışın sert geçeceğini ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) açıkladı. 2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti." dedi.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman? Uzmanlar o tarihi işaret etti! Son 60 yılın en soğuk kışı!

'DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER'

Prof. Dr. Yaşar, Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu diye konuştu.

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