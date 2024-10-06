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İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

6 Ekim 1923 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İstanbul'un bugün kurtuluşunun 101. Yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şehirdeki düşmanı boğaza döktükleri bu gün mega kentliler tarafından çeşitli etkinliklerle ve törenlerle anılacak. Bu zafer gününün anlamını ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler söz konusu güne özel mesajları ve sözleri sorgulamaya başladı. İl genelinde büyük mutlulukla karşılanacak bugün için İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri 2024 bir araya getirdik. İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:28
İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. sene-i devriyesinde bugünü coşkuyla kutlamak isteyenler için törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmanı boğaza döktükleri bu zaferin coşkusunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bu zafere özel sözleri ve mesajları sorguluyor. İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri...

İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 101 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun.

"Geldikleri gibi giderler" (Atatürk) Gittiler de… İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

"İstanbul, kurtuluşun sembolü; özgürlüğün ve bağımsızlığın yüreği."
"Bu şehir, tarihin derinliklerinden gelen bir direnişin öyküsüdür. Kurtuluş günümüz kutlu olsun!"
"Her karışında şehitlerin ruhunu taşıyan İstanbul, asla unutulmayacak!"
"Kurtuluş, sadece bir tarih değil; birlik ve beraberliğin en güzel örneğidir."

İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

"Bu topraklar, cesaret ve fedakarlıkla yeniden doğdu. İstanbul'un kurtuluşu, her Türk'ün kalbinde bir zaferdir."
"Şehitlerimizi rahmetle anıyor; İstanbul'un kurtuluşunu kutluyoruz. Geçmişe saygıyla, geleceğe umutla!"

İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

"Her karışı şehit kanıyla sulanmış İstanbul, cesaretin ve azmin simgesidir. Atatürk'ün sözleriyle: 'Bağlı olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.' Bu güçle kurtuluşu kazandık."

"Kurtuluş, sadece bir tarih değil, geleceğimizin teminatıdır. Voltaire'nin dediği gibi: 'Özgürlük, her şeyin üstündedir.' Bugün bu özgürlüğü birlikte kutluyoruz!"

"İstanbul'un kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliğiyle gerçekleşti. Atatürk, 'Bir millet, sırtı yere gelmedikçe, asla yenilmez.' diyerek bu gerçeği vurgulamıştır."

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