İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 6 Ekim Türk bayraklı, coşkulu, resimli İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve şiirleri

6 Ekim 1923 tarihinde düşman işgalinden kurtulan İstanbul'un bugün kurtuluşunun 101. Yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şehirdeki düşmanı boğaza döktükleri bu gün mega kentliler tarafından çeşitli etkinliklerle ve törenlerle anılacak. Bu zafer gününün anlamını ve önemini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler söz konusu güne özel mesajları ve sözleri sorgulamaya başladı. İl genelinde büyük mutlulukla karşılanacak bugün için İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri 2024 bir araya getirdik. İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri…