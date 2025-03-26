Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu mübarek gecede, müminler ellerini semaya açarak bolca dua ederler. Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, en güzel, kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinize ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dileklerinizi iletmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajları ve anlamlı sözleri için bu sayfadan çeşitli seçeneklere ulaşabilirler. İşte, 2025 yılına özel resimli Kadir Gecesi mesajları ve en anlamlı kandil dilekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en samimi ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları bu sayfada yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak, Kadir Gecesi mesajlarını indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS üzerinden sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.