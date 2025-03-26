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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

Kadir Gecesi mesajları, resimli ve yazılı seçenekleriyle en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek gecede, müminler ellerini semaya açıp bolca dua eder. Sevdiklerine, dostlarına, akraba ve eşlerine Kadir Gecesi'nin mübarek olduğunu dilemek isteyenler ise resimli mesajlar ve anlamlı Kadir Gecesi sözlerini ve kandil mesajlarını aramaya başladı. Biz de sabah.com.tr olarak, kısa, uzun, ayetli, hadisli ve dualı Kadir Gecesi mesajlarını derleyerek sizler için hazırladık. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz en yeni Kadir Gecesi mesajları ve Hayırlı Kandiller dilekleri

Giriş Tarihi: 26.03.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 08:13
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bu mübarek gecede, müminler ellerini semaya açarak bolca dua ederler. Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, en güzel, kısa, uzun, dualı ve ayetli kandil mesajları araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinize ''Hayırlı Kandiller'' ve ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' dileklerinizi iletmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajları ve anlamlı sözleri için bu sayfadan çeşitli seçeneklere ulaşabilirler. İşte, 2025 yılına özel resimli Kadir Gecesi mesajları ve en anlamlı kandil dilekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en samimi ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları bu sayfada yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak, Kadir Gecesi mesajlarını indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS üzerinden sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025!

Kadir Gecesi Mesajları 1 "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!" (Tirmizî, Daavât, 84)
Hayırlı Kadir Geceleri! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.
Kadir Gecesi Mesajları 2 "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!" (Haşr, 10)
Kadir Gecesi Mesajları 3 Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi Mesajları 4"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve mükâfatını umarak ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm, 6)

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

Kadir Gecesi Mesajları 9"Allah, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılmıştır." (Kadir Suresi, 3)
Geceniz nurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 10 "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3)
Kadir Gecesi Mesajları11 Rabbim, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi Mesajları 12 "O gece, melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."
(Kadir Suresi, 4-5)
Kadir Gecesi Mesajları 13 Rabbimiz bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi Mesajları 14"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!"
(Haşr Suresi, 10)
Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Kandil özel sözleri

DUALI KADİR GECESİ MESAJLARI

Ey çaresizlerin umudu ve her duaya icabet eden yüce tahtın sahibi! Bu mübarek Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle, Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda, hak dostluğu, takva, azim ve ihsan bilinciyle yaşatmayı nasip et. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allah'ım! Bizleri kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle dolu, tevazu ve mahviyet içinde kullarından eyle. Hayırlı Kandiller.

Allah'ım! Bize bu gecede bin aydan daha hayırlı olan bereketi nasip ettiğin gibi, ömrümüzü de bin ömürden daha hayırlı kıl. Bizi salihler ile haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!