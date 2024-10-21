KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?
Show TV ekranlarında her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanan Kalpazan dizisi 1. bölümü ile 21 Ekim 2024 tarihinde yayında olacak. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı yeni yapımda detaylar dizi takipçilerinin gündeminde. Kalpazan konusu ve oyuncuları en çok araştırılanlar arasında. Memur Adem'in değişen hayat hikayesini anlatacak yapımda detaylar takip ediliyor. Peki; Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:30