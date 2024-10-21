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KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Show TV ekranlarında her hafta pazartesi günleri ekranlara gelmeye hazırlanan Kalpazan dizisi 1. bölümü ile 21 Ekim 2024 tarihinde yayında olacak. Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı yeni yapımda detaylar dizi takipçilerinin gündeminde. Kalpazan konusu ve oyuncuları en çok araştırılanlar arasında. Memur Adem'in değişen hayat hikayesini anlatacak yapımda detaylar takip ediliyor. Peki; Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:30
KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

Kalpazan konusu ile gündemdeki yerini aldı. Adem ve Kartal'ın yollarının kesişmesi ardından bir ailenin değişen hikayesini anlatacak yapım ilk bölümü ile bu akşam ekranlarda. Show TV yeni dizisi pazartesi günleri dizi takipçileri ile buluşacak. Bu noktada dizinin çekim yerleri, hikayesi ve karakterleri merak konusu. Peki; Kalpazan oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor?

KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

KALPAZAN 1. BÖLÜM BU AKŞAM!

Show TV yeni dizisi Kalpazan 1. bölüm 21 Ekim Pazartesi ekranlarda. Uğur Karaaslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen dizinin konusu, oyuncuları ve karakterleri şöyle:

KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

KALPAZAN KONUSU

Zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini anlatacak yapımda "Namuslu Bir İnsan Olmak" üzerine bir hikaye işlenecek.

Dizi memur olan Adem'in yolunun üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yollarının yeniden kesişmesi ile başlayacak.

KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

KALPAZAN OYUNCULARI

Kalpazan oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi isimler yer alıyor.

KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

KALPAZAN ADEM - TİMUÇİN ESEN

Adem, darphanede çalışan namuslu ve sıradan bir memurdur. Eşi Canan ve 2 çocuğu ile mütevazi bir hayat sürmektedirler. Ancak oğlu Arda'nın gönlünü alabilmek için hazırladığı masumane bir sürpriz hayatını altüst eder. Yaptığı bir tek hata bugüne kadar inandığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Ailesini ve sahip olduğu her şeyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adem bir seçim yapmak zorunda kalır.

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