KALPAZAN DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI: Show TV Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor?

KALPAZAN KONUSU

Zor bir seçim yapmak zorunda kalan bir babanın, ailesini de içine sürüklediği çıkmazdan kurtulma mücadelesini anlatacak yapımda "Namuslu Bir İnsan Olmak" üzerine bir hikaye işlenecek.

Dizi memur olan Adem'in yolunun üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yollarının yeniden kesişmesi ile başlayacak.